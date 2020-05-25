На белорусской АЭС закончилась приемка ядерного топлива для энергоблока № 1. Фото: Дмитрий БРУШКО

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Напомним, 9 лет назад Беларусь и Россия подписали контракт на строительство Белорусской АЭС.

Тогда на место строительства станции возили экскурсии для первоклашек.

В 2014-м году для работы на белорусской АЭС набирали студентов.

В 2015 году белорусские специалисты решали проблемы, с которыми пришлось столкнуться в свете российского кризиса.

В 2016 году стало известно, что процент гибели рабочих на стройке БелАЭС в 7 раз выше, чем в среднем по стране!

25 мая 2020 года стало известно, что на Белорусской АЭС завершен этап входного контроля ядерного топлива для начальной загрузки в реактор энергоблока № 1, сообщает rosatom.ru.

По итогам был подписан акт, подтверждающий должное качество поставленного ядерного топлива.