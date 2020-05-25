«Не надо останавливаться!»: Лукашенко признался, что в его поддержку уже собрано около 200 тысяч подписей

Александр Лукашенко назвал митинги во время предвыборной гонки "гвалтом" и сказал, что отвлекаться на них нельзя. Фото: belta.by.

И рассказал, что из-за коронавируса он отошел от предвыборной кампании

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что 25 мая президент провел политической совещание, на котором пояснил о том, что может повлиять на восстановление белорусской экономики, и рассказал, что в Беларуси улучшилась эпидобстановка, но не исключается вторая волна пандемии.

Также в беседе с высшим руководством страны белорусский лидер затронул тему предвыборной гонки в стартовавшей кампании по выборам президента Беларуси, проинформировала belta.by.

– В общем, я контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа – это и есть предвыборный процесс, – признался президент.

В тоже время главу своей администрации Игоря Сергеенко и председателя Совета Республики Наталью Качанову белорусски лидер предупредил о том, что сейчас высшее руководство «сдает экзамен народу».

– Не только я, все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы, – пояснил Лукашенко.

Также белорусский глава напомнил о необходимости «достойно провести этот финишный этап пятилетки», что также повлияет на избирательную кампанию.

– На финише всегда надо бежать быстрее. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, – уточнил Лукашенко и рассказал, что его инициативная группа собрала уже около 200 тысяч подписей. – Но останавливаться не надо.

Кроме того, глава страны напомнил, что во время подписной кампании необходимо мониторить общественные проблемы и попросил Кочанову и Орду проанализировать такие обращения и доложить.

– Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления – гвалт какой-то! У нас нет времени на это, – резюмировал Лукашенко.

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