2020-05-25T14:38:51+03:00
Политика
КП Беларусь

«Не надо останавливаться!»: Лукашенко признался, что в его поддержку уже собрано около 200 тысяч подписей

И рассказал, что из-за коронавируса он отошел от предвыборной кампании
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Александр Лукашенко назвал митинги во время предвыборной гонки "гвалтом" и сказал, что отвлекаться на них нельзя. Фото: belta.by.Александр Лукашенко назвал митинги во время предвыборной гонки "гвалтом" и сказал, что отвлекаться на них нельзя. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что 25 мая президент провел политической совещание, на котором пояснил о том, что может повлиять на восстановление белорусской экономики, и рассказал, что в Беларуси улучшилась эпидобстановка, но не исключается вторая волна пандемии.

Также в беседе с высшим руководством страны белорусский лидер затронул тему предвыборной гонки в стартовавшей кампании по выборам президента Беларуси, проинформировала belta.by.

– В общем, я контролирую ситуацию в стране (мне докладывают и о том, как идет этот политический предвыборный процесс), но как-то отошел я от предвыборной кампании, потому что не до этого было. Вы все видели, что была масса проблем, которые мы должны были решать. Их будет немало. И трудно будет мне включиться в этот предвыборный процесс. Хотя я думаю о том, что любая наша работа – это и есть предвыборный процесс, – признался президент.

В тоже время главу своей администрации Игоря Сергеенко и председателя Совета Республики Наталью Качанову белорусски лидер предупредил о том, что сейчас высшее руководство «сдает экзамен народу».

– Не только я, все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством. Люди должны сделать соответствующие выводы, – пояснил Лукашенко.

Также белорусский глава напомнил о необходимости «достойно провести этот финишный этап пятилетки», что также повлияет на избирательную кампанию.

– На финише всегда надо бежать быстрее. Так, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, и могли сравнить наши предложения с предложениями наших альтернативных кандидатов. Насколько я знаю, 15 групп собирают подписи, – уточнил Лукашенко и рассказал, что его инициативная группа собрала уже около 200 тысяч подписей. – Но останавливаться не надо.

Кроме того, глава страны напомнил, что во время подписной кампании необходимо мониторить общественные проблемы и попросил Кочанову и Орду проанализировать такие обращения и доложить.

– Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления – гвалт какой-то! У нас нет времени на это, – резюмировал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ермошина прокомментировала начало предвыборной кампании.

Глава ЦИК удивлена огромным количеством заявителей (подробности).

Фотофакт. Огромное количество людей в Минске на пикетах Статкевича и Тихановского.

Возможные кандидаты в президенты активно собирают подписи в свою поддержку (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поручил сформировать в Беларуси новое правительство
«Не надо останавливаться!»: Лукашенко признался, что в его поддержку уже собрано около 200 тысяч подписей
На белорусской АЭС закончилась приемка ядерного топлива для энергоблока № 1
Лукашенко о второй волне коронавируса: «Никто не доказал, что она будет, но мы должны готовиться»
Беларусь опередила Италию по количеству заболевших коронавирусом на миллион населения
Черногория празднует победу над коронавирусом
Александр Лукашенко о последствиях коронавируса: «Если открытие стран будет более интенсивным, мы сможем восстановить свою экономику»
«На погибшем загорелась одежда»: В МЧС рассказали о гибели мужчины в Минске
Хоккеисты, близкие к Александру Лукашенко, приобрели аккумуляторный завод под Брестом
На торгах 25 мая евро и доллар подешевели
При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница
Легпром в середине апреля в сутки шил более 2 миллионов масок, теперь возвращается к работе в штатном режиме
Ученые из Сингапура назвали новые сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу
Лукашенко хочет обсудить с главой Китая ракетостроение
В Минске мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Автомобиль сгорел
Пожар в Сенненском районе: погиб 31-летний мужчина
В Версале на аукционе продали вещи Марии Антуанетты почти за 60 тысяч евро
Пациент с коронавирусом в Минске 39 суток провел на ИВЛ и выжил
Трехлетний малыш заблудился в лесу под Бобруйском, его нашел местный житель с помощью тепловизора