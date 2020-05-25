Лукашенко поручил сформировать в Беларуси новое правительство

Президент Беларуси рассказал, что так делали всегда перед выборами президента Беларуси

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Александр Лукашенко провел совещание с подчиненными.

- Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. До выборов, - сообщает слова президента телеграм-канал «Пул Первого».

- Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты там своих любимых, родных и прочих понапихал в это правительство. А это главный исполнительный орган наш, основной и единственный. Поэтому нам надо подготовить новый состав правительства, решить вопрос по форме - как будет формироваться новое правительство до выборов.

Напомним, в Беларуси выборы президента запланированы на 9 августа 2020 года.