2020-05-25T16:09:50+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года: больше 37 тысяч инфицированных и 204 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось еще на 900+ человек.Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось еще на 900+ человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В понедельник, 25 мая, Минздрав Беларуси обнародовал новую статистику о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Так, за минувшие сутки в Беларуси еще у 946 человек был получен положительный результат на COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом составило 37 тысяч 144 пациента.

- На 25 мая выздоровели и выписаны из медучреждений 14 тысяч 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, еще 294 человека в Беларуси успешно переболели коронавирусом.

Но есть новые цифры и в печальной статистике. По информации Минздрава, за сутки от коронавируса скончались еще пять больных. Всего за время пандемии умерли 204 человека с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.

Общее число проведенных в Беларуси тестов: 463 тысячи 4 теста.

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