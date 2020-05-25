Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года: больше 37 тысяч инфицированных и 204 умерших
В понедельник, 25 мая, Минздрав Беларуси обнародовал новую статистику о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.
Так, за минувшие сутки в Беларуси еще у 946 человек был получен положительный результат на COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом составило 37 тысяч 144 пациента.
- На 25 мая выздоровели и выписаны из медучреждений 14 тысяч 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Таким образом, еще 294 человека в Беларуси успешно переболели коронавирусом.
Но есть новые цифры и в печальной статистике. По информации Минздрава, за сутки от коронавируса скончались еще пять больных. Всего за время пандемии умерли 204 человека с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.
Общее число проведенных в Беларуси тестов: 463 тысячи 4 теста.
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