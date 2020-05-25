Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года: больше 37 тысяч инфицированных и 204 умерших

Число заболевших коронавирусом в Беларуси увеличилось еще на 900+ человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 мая, Минздрав Беларуси обнародовал новую статистику о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси.

Так, за минувшие сутки в Беларуси еще у 946 человек был получен положительный результат на COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом составило 37 тысяч 144 пациента.

- На 25 мая выздоровели и выписаны из медучреждений 14 тысяч 449 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Таким образом, еще 294 человека в Беларуси успешно переболели коронавирусом.

Но есть новые цифры и в печальной статистике. По информации Минздрава, за сутки от коронавируса скончались еще пять больных. Всего за время пандемии умерли 204 человека с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.

Общее число проведенных в Беларуси тестов: 463 тысячи 4 теста.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко не исключает вторую волну коронавируса в Беларуси.

И призвал власти, медиков и белорусов не расслабляться (подробности).

В Беларуси больше заболевших коронавирусом на миллион граждан, чем в Италии.

Наша страна вошла в 25 государств с высоким уровнем заболеваемости в расчете на душу населения (подробности).