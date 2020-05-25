Видеофакт: После столкновения со столбом и деревом погибла водитель
Трагедия произошла в райцентре на Гродненщине 25 мая, сообщила пресс-служба ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.
Рано утром в понедельник, примерно в 05.30 часов, в серьезное дорожно-транспортное происшествие попала 33-летняя водитель.
– На прямом участке дороги на улице Машерова, двигаясь в сторону улицы Фурманова, водитель не справилась с управлением. Легковая «Ауди» налетела на бордюр, врезалась в опору ЛЭП и, все еще не остановившись, врезалась в придорожное дерево и опрокинулась. В аварии водитель вылетела из салона авто, – прокомментировали в пресс-службе.
Во время ДТП водителя выбросило из салона машины. Фото: ГАИ Гродно.
Смертельно травмированную женщину доставили в больницу. Медики отделения реанимации делали все возможное, но спасти ее не смогли.
По факту аварии проводится проверка.
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