2020-05-25T15:22:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт: После столкновения со столбом и деревом погибла водитель

Смертельная авария случилась в Лиде
Надежда БУТОВИЧ
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В 5 утра в Лиде в смертельную аварию попала молодая женщина. Фото: ГАИ Гродно.В 5 утра в Лиде в смертельную аварию попала молодая женщина. Фото: ГАИ Гродно.
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Трагедия произошла в райцентре на Гродненщине 25 мая, сообщила пресс-служба ГАИ Гродно в официальном сообществе во ВКонтакте.

Рано утром в понедельник, примерно в 05.30 часов, в серьезное дорожно-транспортное происшествие попала 33-летняя водитель.

– На прямом участке дороги на улице Машерова, двигаясь в сторону улицы Фурманова, водитель не справилась с управлением. Легковая «Ауди» налетела на бордюр, врезалась в опору ЛЭП и, все еще не остановившись, врезалась в придорожное дерево и опрокинулась. В аварии водитель вылетела из салона авто, – прокомментировали в пресс-службе.

Во время ДТП водителя выбросило из салона машины. Фото: ГАИ Гродно.

Во время ДТП водителя выбросило из салона машины. Фото: ГАИ Гродно.

Смертельно травмированную женщину доставили в больницу. Медики отделения реанимации делали все возможное, но спасти ее не смогли.

По факту аварии проводится проверка.

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