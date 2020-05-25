Лукашенко о выплатах врачам: Ну что там эта бобруйская скорая помощь. 100 - 120 человек. Надо поддержать людей, это копейки для страны

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Президент Беларуси пристально следит за ситуацией в интернете. Это подтверждают и его высказывания о фейковых телеграм-каналах.

- Главный мой экзамен - это управлять страной. И чтобы люди видели, что есть президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления, гвалт какой-то… - передает слова Александра Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

- Я в последнее время заметил, что в так называемых фейковых телеграм-каналах и прочее они цепляют последнее время власть за что попало. Раздуть могут скандал с невыплатами… врачам, учителям и так далее… Я вчера Наталью Ивановну (Кочанову. - Ред.) попросил, чтобы она обзвонила всех губернаторов и просто по-человечески предупредила их. Если есть какая-то проблема - ее надо решить на месте. Это же копейки, это ничего не стоит, ну что там эта бобруйская скорая помощь. Ну, 100 - 120 человек. Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими - ну так надо поддержать людей, это копейки для страны. С другой стороны, надо понимать, что в равные условия мы не можем сегодня поставить тех, кто выполняет чистую и грязную работу. В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом. Поэтому уравниловки быть не должно. Но грань - почти незаметная.