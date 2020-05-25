2020-05-25T16:05:23+03:00
Экономика
КП Беларусь

Только в баке машины: в России запретили импорт в страну нефтепродуктов

С чем это связано?
Надежда БУТОВИЧ
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Россия запретила ввозить в страну все виды топлива.Россия запретила ввозить в страну все виды топлива.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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На сайте Официального интернет-портала правовой информации России появилось правительственное постановление, на долгие месяцы «замораживающее» импорт в страну всех продуктов нефтепереработки.

Документ 22 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно постановлению запрещается импорт нефтепродуктов в федерацию до 1 октября.

Так, в запрете на импорт значатся 80-й, 92-й, 95-й, 98-й категории бензина, а также керосин для ТС с реактивными двигателями, дизтопливо (Прим.: как летнее, так и зимнее), топливо для судов и газойли.

С чем связано введение запрета?

- Целью принятия постановления является обеспечение энергетической безопасности России, а также стабилизация ситуации внутреннего топливного рынка, - поясняется в тексте документа.

Единственно, кого не коснется запрет - операторов, осуществляющих транзит топлива. Ввезти можно будет и топливо в баке машины. Также постановление не будет действовать в отношении топлива, ввезенного в Россию до вступления в силу документа, с оговоркой, что в отношении него не проведены действия по таможенному декларированию и выпуску.

Однако на продажах белорусских экспортеров постановление скажется самым неприятным образом. Еще в сентябре 2019 года белорусские НПЗ наращивали поставку автотоплива. Да и в апреле 2020 года колебания цен и рыночная конъюнктура позволили нарастить поставки белорусского бензина в Россию. Ограниченный импорт это приостановит.

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