2020-05-25T16:33:38+03:00
Политика
КП Беларусь

Лидия Ермошина готовится уйти в отставку

Глава ЦИК Беларуси планирует уйти в отставку после выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года
Сергей ДЕМИДОВ
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Глава ЦИК Беларуси готовится уйти в отставку.Глава ЦИК Беларуси готовится уйти в отставку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Лидии Михайловне в начале года исполнилось 67 лет, с декабря 1996 года она руководит ЦИК Беларуси.

Очередные выборы президента Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. После этого Лидия Ермошина планирует оставить свой пост, сообщает БелаПАН.

Глава ЦИК Беларуси планирует уйти в отставку в течение года после президентских выборов в Беларуси.

«Комсомолка» в одном из интервью поинтересовалась у Лидии Михайловны, чем бы она занималась, если бы не ЦИК.

- Думаю, я на пенсии была бы в данный момент. А вообще, мой потолок (я стояла в резерве) - управляющая делами Бобруйского горисполкома. Я заняла бы эту должность, когда моя начальница тех времен, когда я работала юрисконсультом в исполкоме, ушла бы на пенсию. Я бы сейчас с моими подругами читала книги, ходила бы в кино, в общем - вела бы вполне уютную провинциальную жизнь. В которой мне намного уютнее, чем та жизнь, которую я веду сейчас.

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