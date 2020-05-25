2020-05-25T17:15:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Зверское убийство под Могилевом: убийца перепутал дом и забил до смерти мужчину и женщину

Они просто хотели выпроводить из дома пьяного чужака [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный могилевчанин перепутал дом на сельской улице и убил хозяев. Фото: СК.Пьяный могилевчанин перепутал дом на сельской улице и убил хозяев. Фото: СК.
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Страшная трагедия произошла в Могилевском районе в начале года. Поздно вечером 24 января в агрогородке Буйничи в дом к 83-летнему сельчанину и 47-летней женщине пришел незнакомый мужчина. Чужак был сильно пьяным, и они спешно попытались выпроводить его, но незваный гость рассвирепел. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ходе следствия выяснилось, что 57-летний подозреваемый могилевчанин зашел в дом сельчан случайно: он шел к родственникам, но перепутал калитку на улице. Когда его попросили выйти, потерял контроль над собой: стал избивать руками и ногами пенсионера и сельчанку, нанес обоим множество ударов руками, ногами, ножом, подставкой для ног, попавшейся под руку.

Убийца нанес множество травм жертвам: ногами, руками, табуреткой и ножом. Фото: СК.

Убийца нанес множество травм жертвам: ногами, руками, табуреткой и ножом. Фото: СК.

- Было проведено более десятка экспертиз, допрашивались свидетели и обвиняемый на месте преступления. Проведена психолого-психиатрическая экспертиза - могилевчанин признан вменяемым, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, он мог в полной мере осознавать свои действия и руководить ими, - прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что о преступлении правоохранителям стало известно со слов очевидца. В милицию заявил водитель, который рассказал, что поздно вечером на трассе недалеко от агрогородка на дорогу выбежал мужчина. Когда водитель остановился, сильно пьяный весь окровавленный мужчина попросил его вызвать милицию, сказал, что недалеко в доме произошло убийство.

Женщина и пожилой сельчанин погибли от рук пьяного незнакомца. Фото: СК.

Женщина и пожилой сельчанин погибли от рук пьяного незнакомца. Фото: СК.

- С момент задержания подозреваемый находится под стражей. Могилевчанин ранее нигде не работал, страдает хроническим алкоголизмом и неоднократно был судим за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух лиц с особой жестокостью. Свою вину он признал полностью, - уточнили в СК.

В понедельник, 25 мая, в СК сообщили, что дело передано в суд.

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