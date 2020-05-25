Белстат: Средняя номинальная зарплата за апрель снизилась на 20 рублей

И в пересчете в валюте это уже всего $496

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На сайте Национального статистического комитета опубликовали информацию о номинальной начисленной средней зарплате по стране в апреле.

Так в Беларуси работникам в прошлом месяце начислили на 19,8 белорусских рублей меньше, чем в марте. В итоге номинальная средняя зарплата составила 1193,8 рубля. В марте эта сумма составляла 1213,6 белрубля. В долларовом эквиваленте по самому выгодному курсу средняя апрельская зарплата – это 496 «зеленых».

Хотя, если сравнить с февралем, – потери невелики, так как именно в последнем зимнем месяце отмечался небывалый рост средних зарплат – сразу больше чем на 90 рублей.

Напомним, что ранее в Белстате подсчитали, что с января 2020 года доходы белорусов увеличились на 7 процентов.

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