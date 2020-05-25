Наверное, думал, что паровозик. Под Гомелем пьяный таксист ездил по железнодорожным путям
В 6 часов утра на станции «Зябровка», что в Гомельском районе местные жители наблюдали интересную картину. Внедорожник известного оператора, оказывающего услуги перевозок «подбрасывало» не только в смысле как гласит их рекламный слоган, но и в прямом. Очевидцы поразились каскадёрским трюкам, которые лихач выполнял прямо на железнодорожных путях. Но недолго таксисту пришлось наслаждаться автомобильными пируэтами. На одном из путей он застрял, говорится в телеграм-канале.
Прибывшим на место езды милиционерам не сразу удалось задержать лихача он начал вести себя довольно агрессивно. Пришлось надеть на него наручники. Проводится этому факту проверка.
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