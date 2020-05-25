2020-05-25T17:56:08+03:00
Экономика
КП Беларусь

Литва подписала соглашение с МЧС Беларуси о раннем уведомлении о ядерной аварии

Соглашение между Литвой и Беларусью носит двусторонний характер
Сергей ДЕМИДОВ
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Литва подписала соглашение с МЧС Беларуси о раннем уведомлении о ядерной аварии.Литва подписала соглашение с МЧС Беларуси о раннем уведомлении о ядерной аварии.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Напомним, сегодня, 25 мая, стало известно о том, что на белорусской АЭС закончилась приемка ядерного топлива для энергоблока №1. И подписали акт, подтверждающий должное качество поставленного ядерного топлива.

Напомним, 9 лет назад Беларусь и Россия подписали контракт на строительство Белорусской АЭС.

В 2014-м году для работы на белорусской АЭС набирали студентов.

В 2016 году стало известно, что процент гибели рабочих на стройке БелАЭС в 7 раз выше, чем в среднем по стране.

25 мая 2020 года стало известно, что на Белорусской АЭС завершен этап входного контроля ядерного топлива для начальной загрузки в реактор энергоблока №1.

По итогам был подписан акт, подтверждающий должное качество поставленного ядерного топлива.

В этот же день стало известно,что государственная инспекция по безопасности атомной энергии Литвы подписала соглашение с МЧС Беларуси о раннем уведомлении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и деятельности, сообщает Госинспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы.

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