2020-05-25T17:52:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10 человек

Совмин Беларуси принял постановление о регистрации услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в присутствии не более 10 человек
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10-ти человек.В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10-ти человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Теперь собраться в загсе большой компанией не получится. Во всяком случае до окончания пандемии коронавируса.

Постановлением Совмина от 22 мая 2020 года №305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает pravo.by.

Теперь услуги по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке оказывают лишь в присутствии не более 10 человек.

Решение о количестве гостей в каждом случае принимается должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния.

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