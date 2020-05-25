В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10 человек

В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10-ти человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Совмин Беларуси принял постановление о регистрации услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в присутствии не более 10 человек

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Теперь собраться в загсе большой компанией не получится. Во всяком случае до окончания пандемии коронавируса.

Постановлением Совмина от 22 мая 2020 года №305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает pravo.by.

Теперь услуги по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке оказывают лишь в присутствии не более 10 человек.

Решение о количестве гостей в каждом случае принимается должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния.