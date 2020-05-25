КП Беларусь
В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10 человек
Совмин Беларуси принял постановление о регистрации услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в присутствии не более 10 человек
В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10-ти человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Теперь собраться в загсе большой компанией не получится. Во всяком случае до окончания пандемии коронавируса.
Постановлением Совмина от 22 мая 2020 года №305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщает pravo.by.
Теперь услуги по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке оказывают лишь в присутствии не более 10 человек.
Решение о количестве гостей в каждом случае принимается должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния.