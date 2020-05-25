2020-05-25T18:02:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Сразу два новых месторождения нефти открыты в Беларуси

По предварительным подсчетам, их суммарные запасы составляют более 2,5 млн тонн
Сергей Диндиков
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В данном регионе в ближайшие три года они планируют пробурить еще 10 поисково-разведочных скважин. Фото: belta.byВ данном регионе в ближайшие три года они планируют пробурить еще 10 поисково-разведочных скважин. Фото: belta.by
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Сегодня заместитель генерального директора «Белоруснефти» по геологии Петр Повжик сообщил журналистам, что было открыто два новых месторождения нефти. Это Избынское и Северо-Омельковщинское месторождения. Находятся они в Центральной структурной зоне Припятского прогиба. Географически – это Хойникский район Гомельской области.

На Западно-Москвичевской скважине Избынского месторождения после бурения нефть обнаружилась на глубине 4,4 тыс. метров. Дебит - 150 тонн в сутки. «Это очень значимый результат, особенно в данном регионе. Позволяет нам прогнозировать дальнейшие работы в этом направлении», - сказал Петр Повжик. Символично, по словам заместителя генерального директора, что скважина начала проявлять себя выходами пачек нефти и газа в День геологов - 5 апреля.

На второй скважине Северо-Омельковщинского месторождения приток нефти составил полсотни тонн в сутки. Начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко рассказал, что скважина имеет забой 2954 м. «Бурится она с 6 апреля с ускорением в 25 суток. Скорость бурения проекта 1118 м в месяц. Фактически мы бурим в два раза быстрее. Применяем современный породоразрушающий инструмент, насосное высокопроизводительное оборудование, очистную систему», - пояснил он.

Петр Повжик также уточнил, что в настоящий момент на скважине заканчивают бурение, спускается эксплуатационная колонна. «В середине следующего месяца мы введем ее в эксплуатацию», - добавил специалист.

Также замгендиректора также рассказал, что в данном регионе в ближайшие три года они планируют пробурить еще 10 поисково-разведочных скважин.

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