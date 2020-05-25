2020-05-25T18:37:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске погиб 6-летний ребенок. В избиении мальчика подозревается отчим

По подозрению в совершении преступления он задержан
Сергей Диндиков
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Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смертьПротив обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смертьФото: Павел МАРТИНЧИК
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22 мая в милицию поступило сообщение что в квартире жилого дома на ул. Каменногорскои в Минске умер 6-летний мальчик.

Как сообщает телеграм-канала следственного комитета, 38-летняя мать, вернувшись из магазина, зашла в комнату и увидела, как ее сын избитый лежит на кровати без сознания, а брат с сестрой пытаются его поднять. Она позвонила в скорую, которые после проведения реанимационных мероприятии констатировали смерть ребенка. Дома с детьми находился отчим, которого сразу же задержали по подозрению в совершении преступления.

Оперативникам стало известно, что 32-летнии иностранный гражданин, являющийся отчимом детей, постоянно избивал ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжких телесных повреждении , повлекших по неосторожности смерть УК Беларуси. Его задержали, и заключили под стражу.

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