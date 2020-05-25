В Минске погиб 6-летний ребенок. В избиении мальчика подозревается отчим

Против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть Фото: Павел МАРТИНЧИК

По подозрению в совершении преступления он задержан

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22 мая в милицию поступило сообщение что в квартире жилого дома на ул. Каменногорскои в Минске умер 6-летний мальчик.

Как сообщает телеграм-канала следственного комитета, 38-летняя мать, вернувшись из магазина, зашла в комнату и увидела, как ее сын избитый лежит на кровати без сознания, а брат с сестрой пытаются его поднять. Она позвонила в скорую, которые после проведения реанимационных мероприятии констатировали смерть ребенка. Дома с детьми находился отчим, которого сразу же задержали по подозрению в совершении преступления.

Оперативникам стало известно, что 32-летнии иностранный гражданин, являющийся отчимом детей, постоянно избивал ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжких телесных повреждении , повлекших по неосторожности смерть УК Беларуси. Его задержали, и заключили под стражу.

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