2020-05-25T19:31:41+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Почти получилось. Преступники пытались перевести на себе счёт 98 тысяч рублей

Их вычислили, и задержали
Сергей Диндиков
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Рекомендуется не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, подключать личный ключ электронной цифровой подписи к компьютеру только во время проведения платежных операцийРекомендуется не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, подключать личный ключ электронной цифровой подписи к компьютеру только во время проведения платежных операцийФото: Анастасия Осипова
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В апреле на е-мейл бухгалтерии одной из строительных фирм в Речице пришло письмо от неизвестного адресата. В нем был файл, который сотрудники фирмы открыли. Это привело к активации вредоносной программы. «Червь» сразу заразил операционку компьютера, тем самым дав удаленный доступ преступникам к системе «Клиент-банк». Ещё их ждал дополнительный подарок в виде вставленного в USB-порт ключа электронной цифровой подписи. Они не растерялись и сформировали платежное поручение, которое направили в банк. После – попытались перевести деньги в размере 98,5 тысяч рублей на подставные счета. Но, бухгалтеры вовремя заметили «странный» платёж, обратились в банк, и приостановили его – рассказали в МВД.

Специалистами по борьбе с киберпреступлениями были установлены личности подозреваемых. Ими оказались четверо Минчан. Сейчас милиция уточняет причастность задержанных к совершению таких же преступлений.

МВД призывает обезопасить себя. Использовать нужно только антивирусы с актуальным обновлением. Рекомендуется не открывать электронные письма от неизвестных отправителей, подключать личный ключ электронной цифровой подписи к компьютеру только во время проведения платежных операций. В случае обнаружения подозрительной активности на компьютере, немедленно отключиться от интернета и обратиться к специалисту.

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