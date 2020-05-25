2020-05-25T21:06:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сколько? На пожаре в Минском районе спасли 7 человек, а троих эвакуировали

Двухкомнатная квартира полностью выгорела изнутри
Сергей Диндиков
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Сотрудники МЧС спасли с этажей, которые находятся выше по лестничным маршам с использованием масок для спасаемых пять человек. Фото: 112.byСотрудники МЧС спасли с этажей, которые находятся выше по лестничным маршам с использованием масок для спасаемых пять человек. Фото: 112.by
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25 мая после полудня на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в деревне Замосточье Минского района. Приехав на место, спасатели установили, что дым идет из окна на втором этаже пятиэтажки, сообщают в МЧС.

Трое мужчин, которые самостоятельно покидали квартиру, получили термические ожоги. Бригады скорой помощи доставили их в больницу. Сотрудники МЧС спасли с этажей, которые находятся выше по лестничным маршам пять человек, трое из которых дети. Для этого они применили маски для спасаемых. Далее, при помощи автоколенчатого подъемника спасли женщину и ребенка. Эвакуированы также три человека, из них один ребенок.

Пожар потушен. Двухкомнатная квартира полностью выгорела изнутри. Причина происшествия устанавливается.

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