2020-05-25T20:51:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы в России смогут бесплатно лечиться от коронавируса

Также граждане Беларуси могут приобретать полисы добровольного медицинского страхования и по ним получать медицинскую помощь
Сергей Диндиков
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Белорусы сами могут приобретать полисы добровольного медицинского страхования и получать медицинскую помощь. Фото: soyuz.byБелорусы сами могут приобретать полисы добровольного медицинского страхования и получать медицинскую помощь. Фото: soyuz.by
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В Посольстве отметили, что Белорусы, которые живут в России и имеющие вид на жительство имеют такие же права как и россияне для получения медицинской помощи, в том числе и бесплатное лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

- Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно проживающие, и не работающие имеют право на получение бесплатной скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Российской Федерации заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в данный перечень в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 г. №66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», - рассказали в Посольстве Беларуси в РФ.

Белорусы сами могут приобретать полисы добровольного медицинского страхования и получать медицинскую помощь.

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