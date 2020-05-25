2020-05-25T21:47:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Украли железную дорогу. Возле Лиды отец и сын разобрали часть железнодорожного полотна

Они демонтировали несколько сотен метров рельсов особо не маскируясь
Сергей Диндиков
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Рельс как и не бывало. Фото: grodno.mvd.gov.byРельс как и не бывало. Фото: grodno.mvd.gov.by
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Возле Лиды отец и сын разобрали часть железной дороги. Она была уже старая, и вела в цеха Лидского мясокомбината, который уже давно не работает. Предприятие закрыто уже несколько десятков лет, и семейный подряд решил, почему бы не скрутить несколько рельсов и шпал. Не особо маскируясь, отец и сын демонтировали несколько сотен метров рельсов. Конечно, эта работа была очень шумная, но в процессе никто на неё не обратил внимания, ЖД-пути проходили далеко от каких-либо строений, да ещё и за деревьями, сообщают в РОВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска Лидского РОВД не сразу «взяли» расхитителей. Сперва они установили, куда в дальнейшем подозреваемые сбывали снятые элементы железной дороги, а затем вышли и на лиц, причастных к краже. Их действиям дана правовая оценка.

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