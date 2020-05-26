Бабарико предложили пост премьер-министра, если он откажется от участия в выборах

От кого поступила информация, он не сообщил

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На встрече со своей инициативной группой, которая прошла 25 мая, Виктор Бабарико при ответе на один из вопросов рассказал, что ему предложили пост премьер-министра, если он откажется от участия в выборах.

«Мне предложили объединиться, но взамен попросили, чтобы я отказался от участия в предвыборной гонке. Я поблагодарил за такое объединение и предложение. Мне кажется, что на данном этапе, когда каждый из нас еще только кандидат в кандидаты, о каком-либо объединении говорить рано", - подчеркнул Бабарико.

От кого поступило данное предложение, Бабарико не сообщил. Сказал, что считает это некорректным и без согласия третьих лиц информацию комментировать не может.

Списки кандидатов в президенты станут известны уже в июле.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа.

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