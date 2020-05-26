В ВОЗ призвали готовиться ко второму пику заболеваемости коронавирусом

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Во время прямой трансляции на Youtube-канале 25 мая специалисты ВОЗ сообщили, что уже сейчас нужно готовиться ко второму пику заболеваемости коронавирусом.

«На данный момент мы переживаем лишь середину первой волны. Не исключено, что в любой момент число заболевших в мире может резко подскочить. И в середине первой волны произойдет второй пик болезни. Подобное уже происходило при пандемиях ранее», - отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Если говорить о второй волне, то здесь специалисты подразумевают ситуацию, когда число заразившихся в первой волне резко сократиться. А через какое-то время вирус проявит себя снова. Эксперты не исключают, что данный сценарий может стать реальным для многих стран мира через несколько месяцев.

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