Автомобиль не уступил дорогу троллейбусу. Произошло столкновение, водитель авто в больнице

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В Телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что троллейбус и легковой автомобиль столкнулись в Минске. Водитель авто не уступил дорогу.

«Автомобиль двигался по ул. Горецкого в направлении ул. Алибегова. Совершая поворот на перекрестке, Hyundai не пропустил троллейбус. Произошло столкновение», - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

Водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

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