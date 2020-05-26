Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем

В Миснке велосипедист проигнорировал красный свет и был сбит автомобилем. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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В Телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске велосипедист проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем.

«Автомобиль «УАЗ» двигался со стороны ул. Ванеева по направлению на ул. Плеханова и совершил наезд на велосипедиста. Последний проигнорировал красный свет светофора и пытался пересечь пр. Рокоссовского», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.

В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу.

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