Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем
В Телеграм-канале ГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске велосипедист проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем.
«Автомобиль «УАЗ» двигался со стороны ул. Ванеева по направлению на ул. Плеханова и совершил наезд на велосипедиста. Последний проигнорировал красный свет светофора и пытался пересечь пр. Рокоссовского», — пояснила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.
В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница.
Водитель во время движения отвлекся на телефонный звонок. (подробности)
Из-за столкновения «Ауди» и «Пежо» 4-летний ребенок доставлен в больницу.
ДТП произошло вечером в субботу, 23 мая, в Бресте. (подробности)