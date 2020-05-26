2020-05-26T09:15:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Президент назвал две области, которые выйдут из коронавируса позже остальных

По словам Лукашенко, ситуация в Минске, Минской и Витебской областях, где были самые высокие цифры заболевших, стабилизируется
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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25 мая Александр Лукашенко провел совещание, на котором, кроме прочего, обсуждали и вопросы о пандемии коронавируса. По словам президента, в этой ситуации самое сложное не сама пандемия, а давление со всех сторон.

- И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно - у нас жесткая власть, Президент сказал - все сделано, исполнено. Тем не менее мы же не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее, - цитирует президента его пресс-служба. - Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее давление было очень серьезным.

В разговоре о заболевших коронавирусом Лукашенко отметил, что, если так пойдет и дальше, мы справимся.

- С божьей помощью, - уточнил президент и продолжил: - Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является то, что мы больницы начали зачищать, вымывать - те, которые готовили как резерв для коронавируса.

Похожая ситуация и в Минске, говорит президент, где сразу были самые большие цифры заболевших. Сказал президент и о снижении количества заболевших в Минской области, "неплохая обстановка" и в Могилевской области.

- Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то", - сказал глава государства.

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