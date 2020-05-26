На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации

За 50 метров до приближающегося поезда женщина прыгнула на пути Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Машинист экстренно затормозил, но сделать так, чтобы женщина не пострадала, не удалось

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Несчастный случай произошел вечером 25 мая. На перегоне Могилев-1 - Могилев-2 под поезд, который шел по маршруту из Полоцка в Брест, бросилась молодая женщина из Могилева.

- Это была могилевчанка 1988 года рождения, - уточняют в милиции.

Предварительные данные такие: женщина увидела приближающийся поезд и, когда он был за 50 метров до остановки, прыгнула в междупутье. В милиции говорят, что могилевчанка никак не отреагировала на звуковые сигналы.

Машинисту пришлось экстренно затормозить, но сделать это так, чтобы женщина не пострадала, не удалось.

- Поезд задержался на 40 минут, - рассказывают о технических деталях в милиции.

Пострадавшую с различными травмами забрали в реанимацию.

За 2020 год на железнодорожных путях произошло больше 30 несчастных случаев, погибли больше 20 человек.

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