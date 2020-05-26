2020-05-26T10:17:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Тихановский снова провел пикет по сбору подписей. На этот раз в Слуцке

Некоторые жители стояли в очереди часами
ИННА КОРСАК
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Блогер Тихановский провел пикет по сбору подписей в Слуцке. Фото: «Радыё Свабода»Блогер Тихановский провел пикет по сбору подписей в Слуцке. Фото: «Радыё Свабода»
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Как сообщает «Радыё Свабода», блогер Тихановский 25 мая в Слуцке провел пикет по сбору подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Сам блогер признался, что удивлен активности жителей. И подчеркнул, что другие кандидаты вряд ли будут пользоваться такой поддержкой в области.

Один из участников пикета рассказал, что простоял в очереди час, чтобы оставить свою подпись за Светлану Тихановскую.

Подобный пикет прошел в Минске 24 мая на площади у Комаровского рынка. На нем удалось собрать около трех тысяч подписей.

Напомним, что сбор подписей за предполагаемых кандидатов стартовал в Беларуси 21 мая.

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Очередь желающих оставить подпись в выходные растянулась от Комаровки до станции метро «Площадь Якуба Коласа» [фото]. (подробности)

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