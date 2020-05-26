Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию

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Вечером 25 мая в Кобрине произошел несчастный случай. Две девушки - 16 и 17 лет - выпили и пошли гулять по крыше пятиэтажки.

- Стоя на краю, девушки решили сделать селфи, - сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Но одна из девушек поскользнулась и упала. Студентку ПТУ забрали в больницу в тяжелом состоянии. Следователи проводят проверку, назначена судмедэкспертиза.

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