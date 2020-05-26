2020-05-26T10:23:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию

Девушка поскользнулась и упала
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Вечером 25 мая в Кобрине произошел несчастный случай. Две девушки - 16 и 17 лет - выпили и пошли гулять по крыше пятиэтажки.

- Стоя на краю, девушки решили сделать селфи, - сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Но одна из девушек поскользнулась и упала. Студентку ПТУ забрали в больницу в тяжелом состоянии. Следователи проводят проверку, назначена судмедэкспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации

Машинист экстренно затормозил, но сделать так, чтобы женщина не пострадала, не удалось (Читать далее)

При ДТП в Столинском районе опрокинулся мотоцикл. Пострадала 15-летняя школьница.

Водитель во время движения отвлекся на телефонный звонок. (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию
Тихановский снова провел пикет по сбору подписей. На этот раз в Слуцке
На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации
Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем
Президент назвал две области, которые выйдут из коронавируса позже остальных
Автомобиль не уступил дорогу троллейбусу. Произошло столкновение, водитель авто в больнице
В ВОЗ призвали готовиться ко второму пику заболеваемости коронавирусом
Бабарико предложили пост премьер-министра, если он откажется от участия в выборах
Украли железную дорогу. Возле Лиды отец и сын разобрали часть железнодорожного полотна
Белорусы в России смогут бесплатно лечиться от коронавируса
Сколько? На пожаре в Минском районе спасли 7 человек, а троих эвакуировали
Почти получилось. Преступники пытались перевести на свой счет 98 тысяч рублей
В Минске погиб 6-летний ребенок. Отчима подозревают в избиении мальчика
Сразу два новых месторождения нефти открыты в Беларуси
В Беларуси из-за коронавируса на роспись в загс не пустят больше 10 человек
Литва подписала соглашение с МЧС Беларуси о раннем уведомлении о ядерной аварии
Наверное, думал, что паровозик. Под Гомелем пьяный таксист ездил по железнодорожным путям
Белстат: Средняя номинальная зарплата за апрель снизилась на 20 рублей
Зверское убийство под Могилевом: убийца перепутал дом и забил до смерти мужчину и женщину
Лидия Ермошина готовится уйти в отставку
Только в баке машины: в России запретили импорт в страну нефтепродуктов
Лукашенко о выплатах врачам: Ну что там эта бобруйская скорая помощь. 100 - 120 человек. Надо поддержать людей, это копейки для страны
Видеофакт: После столкновения со столбом и деревом погибла водитель
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 мая 2020 года: больше 37 тысяч инфицированных и 204 умерших