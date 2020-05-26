На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
«Мы должны максимально защитить своих работников, соблюдая все санитарно-эпидемиологические установки. К сожалению, к этому готовы далеко не все. На белорусской площадке зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом. Это не только наши работники, но и представители со стороны Беларуси", - рассказал гендиректор.
Алексей Лихачев также подчеркнул, что сейчас удается соблюдать все карантинные меры. Но он настойчиво просит руководство усилить их. Ведь на данный момент очень важно максимально сохранить персонал: в ближайшее время планируется получение лицензии и выход на физпуск.
Напомним, что 25 мая на БелАЭС завершилась приемка ядерного топлива.
Видеообращение генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева.Источник: rosatom.ru