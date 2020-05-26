На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом

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Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы должны максимально защитить своих работников, соблюдая все санитарно-эпидемиологические установки. К сожалению, к этому готовы далеко не все. На белорусской площадке зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом. Это не только наши работники, но и представители со стороны Беларуси", - рассказал гендиректор.

Алексей Лихачев также подчеркнул, что сейчас удается соблюдать все карантинные меры. Но он настойчиво просит руководство усилить их. Ведь на данный момент очень важно максимально сохранить персонал: в ближайшее время планируется получение лицензии и выход на физпуск.

Напомним, что 25 мая на БелАЭС завершилась приемка ядерного топлива.