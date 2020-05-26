26 мая отключают отопление в детсадах, больницах и школах. Заканчивается самый долгий отопительный сезон

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26 мая в Минске окончательно отключают отопление. До этого времени радиаторы грелись в минских школах, детсадах и больницах. 21 марта на заседании Минского городского исполнительного комитета решили, что отопительный сезон пора заканчивать. Учли прогнозы синоптиков, которые обещают, что на улице будет тепло.

- Нынешний отопительный сезон длится уже больше 8 месяцев и является самым продолжительным за последние годы, - сообщает в телеграм-канале "Минск. Официально" пресс-служба Мингорисполкома.