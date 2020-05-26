Лукашенко о необоснованном росте цен: Не надо рассуждений, что рынок все отрегулирует

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Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о ситуации на потребительском рынке отметил, что неоднократно просил обратить внимание на необоснованный рост цен.

«Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать... Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», - подчеркнул Лукашенко.

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