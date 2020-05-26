Пьяная женщина с тремя детьми ночью попала в ДТП в Дзержинске
Авария произошла 24 мая около часа ночи. Водитель на «Рено Логан» ехала в направлении Минска. Женщина превысила скорость, не справилась с управлением и съехала в кювет.
- Кроме водителя, в машине были трое ее детей - одному ребенку 12 лет, двоим по 8. Все они ехали без детских кресел, - рассказывают в ГАИ Минской области. - Дети не пострадали. Результаты освидетельствования многодетной мамы показали, что водитель была пьяна. В ее крови было 1,45 промилле.
За 2020 год в Дзержинском районе произошло 3 ДТП с несовершеннолетними. Четыре ребенка получили телесные повреждения.
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