В России упал еще один военный Ми-8, и снова весь экипаж погиб
Трагедия произошла в России во вторник, 26 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства округа, где прошла авиакатастрофа.
Как сообщается, вертолет около 5.00 был вынужден совершить жесткую посадку в аэропорту Анадырский в Чукотке. Накануне экипаж военного Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Пилоту пришлось совершить жесткую посадку, к сожалению, она не была успешной, столкнувшись с землей, вертолет загорелся: весь экипаж погиб во время падения. Сообщается о гибели трех членов экипажа и техника, который также находился на борту.
Официальный комментарий Минобороны РФ: «Гибель экипажа в результате столкновения вертолета с землей». Для выяснения всех обстоятельств катастрофы на место вылетела комиссия Воздушно-космических сил России, ведется разбор завалов. Предварительная версия - техническая неисправность.
Как сообщил журналистам ТАСС надежный источник в авиаотрасли - полеты военных вертолетов Ми-8 в России на данный момент остановлены. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ровно неделю назад подобная катастрофа произошла в Подмосковье, где так же упал военный вертолет Ми-8 и погиб весь экипаж.
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