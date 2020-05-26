Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года: еще 4 человека умерли от коронавируса и еще у 915 диагностирован COVID-19

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года

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Во вторник, 26 мая, в официальном Telegram-канале пресс-служба Минздрава сообщила о 38 тысячах 59 инфицированных коронавирусом в Беларуси. Таким образом, за минувшие сутки получено еще 915 положительных тестов на COVID-19.

Также сообщается о 15 086 выздоровевших пациентах, выписанных домой. Это на 637 человек больше, чем сутки назад.

- За все время в Беларуси проведено 472 906 тестов, - уточнили в Минздраве о количестве проведенных исследований за все время пандемии.

От коронавируса на 26 мая в Беларуси скончались еще 4 пациента с хроническими болезнями и выявленным ковидом. Всего умерло 208 человек.

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