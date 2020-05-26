Видеофакт. В Минске спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей в колодце

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ЧП произошло в поселке недалеко от Минска в понедельник, 25 мая. Подробности рассказали в пресс-службе министерства. В МЧС около 18.30 часов позвонил хозяин дома в Колодищах и сообщил, что его рабочего засыпало землей в колодце. «Ну, он нормально, он разговаривает, но… так»: сообщает во время вызова очевидец.

Прибывшие спасатели и специалисты Республиканского отряда спецназначения МЧС обнаружили в колодце двух человек. Один – рабочий, которого засыпало грунтом в 4-метровом колодце, второй – хозяин участка, который спустился ему на помощь. Грунт засыпал первого мужчину до уровня плеч, он мог дышать, но выбраться или пошевелиться – нет. Для того, чтобы освободить пострадавшего из колодца, сотрудникам МЧС пришлось откопать часть грунта, передавая ведра с песком наверх.

– Существовала вероятность дальнейшего обрушения грунта, необходимо было действовать аккуратно, но оперативно. Пока проводилась спасательная операция, работники медслужбы РОСН осуществляли экстренную психологическую и консультативную помощь пострадавшему. Обоих мужчин с помощью треноги извлекли из колодца. Пострадавшего аккуратно переложили на носилки и погрузили в машину скорой помощи, – пояснили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что к моменту прибытия спасателей рабочий был в «земляном» плену около часа. Такое травмирование всегда имеет высокий риск для развития синдрома длительного сдавливания конечностей, приводящего в последствии к серьезным травмам.

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