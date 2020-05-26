Потенциальная кандидат в президенты Ковалькова пожаловалась в ЦИК на члена инициативной группы Лукашенко

Ольге не понравилось, что подписи собирали без маски

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Сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова отправила в ЦИК жалобу, в которой говорит о том, что член инициативной группы по сбору подписей за Александра Лукашенко нарушает законодательство.

- Сябры ініцыятыўных груп пры зборы подпісаў прытрымліваюцца рэкамендацый Міністэрства аховы здароўя па пытаннях прафілактыкі каронавіруснай інфекцыі (ужыванне масак, апрацоўка рук і выкарыстанне антысептыкаў і да т. п.), - пишет в жалобе Ковалькова и подробнее объясняет свое недовольство.

25 мая в интернете разошелся видеоролик, на котором видно, как член инициативной группы действующего президента, собирая подписи в Гомеле, ходит по квартирам без защитной маски. Слышен и диалог.

- Я член инициативной группы по выдвижению кандидатов, - представляется женщина. - Чтобы наш президент прошел в следующий этап голосования, предлагаю вам, если вы желаете, отдать свой голос.

- А теперь скажите, пожалуйста, почему вы без маски? - интересуется женщина, к которой пришли за подписью

- Ой, простите! - член инициативной группы засуетилась и перевернула файл, в котором видна маска.