МАРТ заморозил рост тарифов на образование, транспорт и связь в Беларуси

В Беларуси пока ввели мораторий на рост некоторых услуг, но в МАРТ выступают за то, чтобы цены все-таки подросли, если это планировалось. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Но уже в июле мораторий на рост цен могут пересмотреть и отменить

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что во вторник, 26 мая, Александр Лукашенко обсуждал на совещании вопрос цен и ситуацию на потребительском рынке. По итогам заседания у президента оперативно МАРТ был введен мораторий на рост цен в некоторых отраслях.

Так, в Беларуси в ближайшее время не будут повышаться цены по оплате образовательных услуг, тарифов связи и транспорта, проинформировала belta.by со слов Владимира Колтовича, министра антимонопольного регулирования и торговли.

Однако уточняется, что данный мораторий на цены все же временный. И повышение стоимости образования, цен на транспорте и тарифов связи может произойти уже в середине лета.

- Пока принято решение о приостановлении повышения запланированных тарифов на образование (по согласованию с Минобразования), а также цен на транспорте и в связи. Однако МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса уже по итогам июня, - уточнил глава антимонопольного ведомства.

И пояснил, что тарифы могут быть повышены, если это было запланировано, при условии, что сохранится нормальная ситуация (Прим.: в экономике) и страна войдет в запланированный тренд инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что даст белорусам разрешение на вклады в иностранных банках?

В Беларуси отменили правило с советских времен о жестком контроле валютного рынка (подробности).

Белстат сообщил о снижении средних зарплат в апреле.

И в итоге средняя начисленная зарплата снова недотягивает до заветных 500 долларов (подробности).

- Мы за то, чтобы повысить тарифы, - резюмировал министр.