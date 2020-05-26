2020-05-26T14:12:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

МАРТ заморозил рост тарифов на образование, транспорт и связь в Беларуси

Но уже в июле мораторий на рост цен могут пересмотреть и отменить
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси пока ввели мораторий на рост некоторых услуг, но в МАРТ выступают за то, чтобы цены все-таки подросли, если это планировалось.В Беларуси пока ввели мораторий на рост некоторых услуг, но в МАРТ выступают за то, чтобы цены все-таки подросли, если это планировалось.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что во вторник, 26 мая, Александр Лукашенко обсуждал на совещании вопрос цен и ситуацию на потребительском рынке. По итогам заседания у президента оперативно МАРТ был введен мораторий на рост цен в некоторых отраслях.

Так, в Беларуси в ближайшее время не будут повышаться цены по оплате образовательных услуг, тарифов связи и транспорта, проинформировала belta.by со слов Владимира Колтовича, министра антимонопольного регулирования и торговли.

Однако уточняется, что данный мораторий на цены все же временный. И повышение стоимости образования, цен на транспорте и тарифов связи может произойти уже в середине лета.

- Пока принято решение о приостановлении повышения запланированных тарифов на образование (по согласованию с Минобразования), а также цен на транспорте и в связи. Однако МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса уже по итогам июня, - уточнил глава антимонопольного ведомства.

И пояснил, что тарифы могут быть повышены, если это было запланировано, при условии, что сохранится нормальная ситуация (Прим.: в экономике) и страна войдет в запланированный тренд инфляции.

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- Мы за то, чтобы повысить тарифы, - резюмировал министр.

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