МАРТ обязал некоторые магазины продавать антисептики и маски

Речь идет только о тех магазинах, где эти товары уже продавались. Но министерство будет следить за тем, чтобы они всегда были в наличии

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Министерство антимонопольного регулирования торговли внесло изменения в постановление из-за эпидемиологической ситуации. В документе, опубликованном на Национальном правовом портале, говорится о том, что в магазинах теперь должны продаваться перчатки, маски и антисептики. Маски могут быть разнообразными - повязки, декоративные маски, лицевые салфетки. Среди дезинфицирующих средств в ассортименте могут быть антибактериальное мыло, салфетки, гели, спреи, жидкости, как для обработки кожи и поверхностей бытового назначения. В МАРТ уточняют, что обязательство коснется не всех магазинов, а только тех, где в перечне товаров уже числились маски и дезсредства. Это значит, что такие товары всегда должны быть в наличии.