2020-05-26T14:01:07+03:00
Общество
КП Беларусь

МАРТ обязал некоторые магазины продавать антисептики и маски

Речь идет только о тех магазинах, где эти товары уже продавались. Но министерство будет следить за тем, чтобы они всегда были в наличии
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Министерство антимонопольного регулирования торговли внесло изменения в постановление из-за эпидемиологической ситуации. В документе, опубликованном на Национальном правовом портале, говорится о том, что в магазинах теперь должны продаваться перчатки, маски и антисептики. Маски могут быть разнообразными - повязки, декоративные маски, лицевые салфетки. Среди дезинфицирующих средств в ассортименте могут быть антибактериальное мыло, салфетки, гели, спреи, жидкости, как для обработки кожи и поверхностей бытового назначения. В МАРТ уточняют, что обязательство коснется не всех магазинов, а только тех, где в перечне товаров уже числились маски и дезсредства. Это значит, что такие товары всегда должны быть в наличии.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В онкодиспансере Пинска кто-то забыл трость, а оказалось, что в палку вмонтирована… рапира
МАРТ обязал некоторые магазины продавать антисептики и маски
МАРТ заморозил рост тарифов на образование, транспорт и связь в Беларуси
Потенциальная кандидат в президенты Ковалькова пожаловалась в ЦИК на члена инициативной группы Лукашенко
Видеофакт. В Минске спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей в колодце
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года: еще 4 человека умерли от коронавируса и еще у 915 диагностирован COVID-19
В России упал еще один военный Ми-8, и снова весь экипаж погиб
Пьяная женщина с тремя детьми ночью попала в ДТП в Дзержинске
Лукашенко о необоснованном росте цен: Не надо рассуждений, что рынок все отрегулирует
На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом
26 мая отключают отопление в детсадах, больницах и школах. Заканчивается самый долгий отопительный сезон
Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию
Тихановский снова провел пикет по сбору подписей. На этот раз в Слуцке
На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации
Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем