В онкодиспансере Пинска кто-то забыл трость, а оказалось, что в палку вмонтирована… рапира

Сейчас правоохранители ищут того загадочного пациента, который пришел к эскулапам с «мечом»

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В больницах люди забывают разное: сумки, медкарточки, тапочки при выписке. Но чтобы такое?! В одном из медучреждений Пинска обнаружили забытой трость - красивую и необычную. А потянули за ручку и ахнули: показался клинок.

Замаскированную рапиру отправили на проверку специалистам Пинского межрайотдела Госкомитета судэкпертиз, рассказали в пресс-службе ГКСЭ по Брестской области.

- Установлено, что данная трость является изделием, конструктивно схожим с замаскированным холодным оружием, а именно - тростью-рапирой заводского изготовления. Но в ее конструкцию были внесены изменения. Также, что важно, назвать ее холодным оружием уже нельзя, - пришли к выводам эксперты.

Интересно, что трость-клинок впервые попалась в руки специалистам Пинска, ранее такие предметы к ним не привозили для исследований.

Подобное оружие, замаскированное под трость, было распространено в XVIII веке. А вот уже в XIX веке трости-рапиры носили очень состоятельные люди, но не как оружие, а как аксессуар.

Сотрудники ГУВД проводят розыскную операцию по поискам владельца.

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