Минские больницы, которые были перепрофилированы под лечение коронавируса, возвращаются к плановому режиму
Пару месяцев назад ряд больниц был перепрофилирован под лечение коронавирусных больных. Сейчас, по словам замминистра здравоохранения, учреждения здравоохранения постепенно возвращаются к плановому режиму работы.
- Минский городской онкологический диспансер начал оказывать хирургическую помощь, а с 2 июня он вернется к работе по всем остальным направлениям, - цитирует замминистра Дмитрия Пиневича belta.by.
Со следующей недели начнет принимать по своему профилю городская гинекологическая больница, в которой долечивали пациентов. Вскоре присоединится Больница скорой медицинской помощи.
- Посмотрим несколько дней и будем вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной помощи в обычный режим работы, - сказал Пиневич.
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