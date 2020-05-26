Лукашенко пообещал новшества в зарплатах для бюджетников, но подчеркнул: «Не чохом!»

Лукашенко пояснил, что поддержка зарплат бюджетников будет производиться в условиях жестких бюджетных ограничений. Фото: belta.by.

На совещании у президента обсудили вопрос зарплат для работников бюджетных организаций [видео]

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что 26 мая на докладе у Александра Лукашенко обсудили цены и потребительский рынок. По итогам заседания МАРТ принял решение ввести мораторий на тарифы некоторых услуг.

Но оперативные решения будут приниматься и в зарплатной сфере, сообщила пресс-служба президента. Прежде всего, на совещании обсуждались зарплаты бюджетников, оплата труда которых пострадала из-за пандемии.

Так, Лукашенко рассказал, что ему представили на рассмотрение проект указа о зарплатах в учреждениях здравоохранения, образования, спорта и других бюджетных организациях.

- Пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на услуги, оказываемые бюджетными организациями. Если раньше (Прим.: до пандемии коронавируса) спортобъект оказывал населению услуги, то теперь его посещаемость упала и возникают вопросы с выплатой заработной платы работникам, - рассказал лидер Беларуси.

Конечно, по словам президента, и в нынешней ситуации организации сами должны находить возможности, чтобы сохранить свою деятельность в той или иной сфере. Здесь Лукашенко привел в пример заведения общепита, которые находят решения, как реанимировать бизнес. И констатировал: «Никто в мире пока не знает, когда завершится ситуация с пандемией и каковы будут последствия».

Однако не исключая того, что на данный момент в Беларуси все же есть категории людей, которые не могут найти себе новую работу, президент поручил их поддержать.

- В случае принятия решения о той или иной поддержке она не должна оказываться чохом, - заявил президент, поясняя, что правительству необходима четкая определенность с категориями граждан и работников, действительно нуждающихся в господдержке.

Таким образом, дополнительные выплаты бюджетникам будут производиться в условиях жестких бюджетных ограничений.

Позже в Telegram «Пул Первого» опубликовали видео с совещания президента. И уточнили, что поддержка «не чохом» означает дифференцированную оплату и то, что конкретные проблемные вопросы, по словам президента, должны разбираться местными властями в каждом отдельном случае.

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