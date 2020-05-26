«Пила пиво с 34-летним знакомым»: в Лиде попала в аварию 15-летняя школьница

Девушка не справилась с управлением на гравийке, и машина оказалась в кювете

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ДТП с участием несовершеннолетней горожанки произошло в окрестностях Лиды, сообщил 26 мая местный ресурс «Лiдская газета».

Легковая иномарка, за рулем которой была нетрезвая 15-летняя школьница, выехала в кювет, не доезжая до деревни Бернути.

- До аварии несовершеннолетняя с 34-летним знакомым выпивала пиво рядом с магазином в одном из микрорайонов Лиды. Затем парочка решила на авто поехать в деревню Крупово. В какой-то момент школьница попросила, чтобы ее пустили за руль. В итоге нетрезвая юная лидчанка не справилась с управлением на гравийной дороге, и машина оказалась в кювете, - пояснили правоохранители.

На медосвидетельствование прибывшие гаишники доставили и автоледи, и ее знакомого. У школьницы выявлено 0,3 промилле алкоголя в крови, у мужчины - 2,9.

Лидчанина привлекли к ответственности. А дело несовершеннолетней передали в ИДН.

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