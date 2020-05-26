2020-05-26T16:02:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Посол Италии: Мы бы хотели с 15 июня открыть границы для белорусских граждан

Эта дата пока не точная, она обсуждается
Ирина КОЗЛИК
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В Италии, как и в Беларуси, надо быть на обязательной самоизоляции после поездок в другие страны.В Италии, как и в Беларуси, надо быть на обязательной самоизоляции после поездок в другие страны.Фото: Оксана БРОВАЧ
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- Из-за коронавируса все страны шенгенской зоны должны были закрыть границы. Это закрытие продолжится до 15 июня. Мы не знаем, будет продолжено это закрытие или их откроют. Надеемся, что с 15 июня они откроются, - рассказал на пресс-конференции посол Италии Марио Джорджо Стефано Бальди.

Он напомнил, что Италия страна туристическая.

- Мы бы хотели с 15 июня открыть границы и для белорусских граждан. Но это постепенный процесс. С 3 июня открываются границы внутри Шенгена. Следующим шагом будет открытие границ для стран, не входящих в ЕС. Прошу всех белорусов, которые хотели бы планировать отпуск, следить за сайтом посольства.

Господин посол напомнил, что в Италии, как и в Беларуси, есть обязательный карантин для всех прибывающих. В самоизоляции надо быть в течение 14 дней.

- Надеюсь, после открытия с 15 июня Шенгенской зоны обязательная самоизоляция будет отменена для въезжающих. Очевидно, ни один турист не приедет в Италию, чтобы просидеть в изоляции две недели, - уверен посол. - Думаю, останутся в силе такие меры безопасности, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции.

Посол рассказал, что в Италии зафиксировано 230 тысяч случаев коронавируса. 32 800 человек умерло за время эпидемии. Около 80% из них - пожилые люди.

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