2020-05-26T16:05:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Олег Гайдукевич снимается с выборов, потому что считает себя самым серьезным политиком, и призывает голосовать за Лукашенко

30 тысяч подписей, которые за несколько дней собрали за Гайдукевича, депутат передаст в штаб действующего президента
Настасья КОРСАК
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Олег ГайдукевичОлег ГайдукевичФото: Павел МАРТИНЧИК
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О своем решении лидер ЛДП сообщил на пресс-конференции. Сказав, что в политику он пришел «всерьез и надолго» и опровергает роли, которые ему приписали. Решение он принял в понедельник, но за него продолжали собирать подписи, поэтому озвучил он его на следующий день.

- Я считаю себя самым серьезным политиком из всех политических партий Беларуси. Для меня президентские выборы - процесс, который должен объединить страну, а не разъединить, - цитирует Гайдукевича tut.by. - Как политик, депутат, лидер крупнейшей партии страны. В этой ситуации мои политические амбиции уступают ситуации в стране.

Потенциальный экс-кандидат рассказал, что за его выдвижение уже собрано 30 тысяч подписей. Он передаст их и свою программу в штаб действующего президента.

- Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента, - сказал Гайдукевич. - Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы.

По словам Гайдукевича, все кандидаты, кроме Александра Лукашенко, выступают за слом страны.

- Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить, - сказал депутат. - Мы не поддерживаем революцию, революция - всегда кровь. Действующий президент - единственный гарант единства страны.

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