2020-05-26T16:06:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Триллер в Столбцах: девушке укололи психотроп и изнасиловали, а когда в квартиру приехала милиция – на них напали

В МВД рассказали подробности уголовного дела [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Судимая горожанка со знакомым накачали и изнасиловали девушку. Фото: стоп-кадр | видео МВД.Судимая горожанка со знакомым накачали и изнасиловали девушку. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
Изменить размер текста:

Криминальная драма развернулась в Столбцах в ночь на 23 мая. Оказавшись в квартире знакомых, 26-летняя горожанка была изнасилована. Но сначала ей ввели неизвестный психотроп, чтобы она не сопротивлялась. Утром, когда насильники отпустили девушку, она пошла с заявлением в милицию.

- В квартиру, которую указала потерпевшая, выбыли оперативник и девушка-следователь. Дверь открыла 36-летняя хозяйка, тут же был ее 45-летний знакомый. Они вели себя неадекватно, по всей видимости, были еще пьяны или под воздействием веществ. Мужчина напал на милиционера, а женщина бросилась на следователя, затем схватила нож со стола и начала угрожать. Милиционер вызвал подмогу из РОВД, - сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Прибывшая группа задержания оперативно скрутила и гостя, и хозяйку квартиры, их вывели из квартиры и доставили в ИВС в наручниках. Уточняется, что и у горожанки, и у ее гостя есть неоднократные судимости.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске отчим до смерти забил 6-летнего мальчика.

Мужчина задержан, идет следствие (подробности).

Перепутал дом и убил хозяев: жестокое убийство в Могилевском районе.

Пьяный могилевчанин взбесился и убил пенсионера и сельчанку (подробности).

В Столбцах задержаны мужчина и женщина, которые напали на правоохранителей.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Уже с 1 июня готовим тазики: в Минске не стали дальше откладывать отключение горячей воды из-за коронавируса
Погода 27 мая в Беларуси: почти лето, до 23 градусов тепла и сильный ветер
Минэнерго опроверг информацию о 100 инфицированных коронавирусом на БелАЭС: заболевшие есть, но меньше
После дождичка: Могилевчане насобирали майских подберезовиков прямо в городской черте
Триллер в Столбцах: девушке укололи психотроп и изнасиловали, а когда в квартиру приехала милиция – на них напали
Олег Гайдукевич снимается с выборов, потому что считает себя самым серьезным политиком, и призывает голосовать за Лукашенко
Посол Италии: Мы бы хотели с 15 июня открыть границы для белорусских граждан
«Пила пиво с 34-летним знакомым»: в Лиде попала в аварию 15-летняя школьница
Лукашенко пообещал новшества в зарплатах для бюджетников, но подчеркнул: «Не чохом!»
Минские больницы, которые были перепрофилированы под лечение коронавируса, возвращаются к плановому режиму
В онкодиспансере Пинска кто-то забыл трость, а оказалось, что в палку вмонтирована… рапира
МАРТ обязал некоторые магазины продавать антисептики и маски
МАРТ заморозил рост тарифов на образование, транспорт и связь в Беларуси
Потенциальная кандидат в президенты Ковалькова пожаловалась в ЦИК на члена инициативной группы Лукашенко
Видеофакт. В Минске спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей в колодце
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года: еще 4 человека умерли от коронавируса и еще у 915 диагностирован COVID-19
В России упал еще один военный Ми-8, и снова весь экипаж погиб
Пьяная женщина с тремя детьми ночью попала в ДТП в Дзержинске
Лукашенко о необоснованном росте цен: Не надо рассуждений, что рынок все отрегулирует
На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом
26 мая отключают отопление в детсадах, больницах и школах. Заканчивается самый долгий отопительный сезон
Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию
Тихановский снова провел пикет по сбору подписей. На этот раз в Слуцке
На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации
Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем