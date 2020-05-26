Триллер в Столбцах: девушке укололи психотроп и изнасиловали, а когда в квартиру приехала милиция – на них напали

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Криминальная драма развернулась в Столбцах в ночь на 23 мая. Оказавшись в квартире знакомых, 26-летняя горожанка была изнасилована. Но сначала ей ввели неизвестный психотроп, чтобы она не сопротивлялась. Утром, когда насильники отпустили девушку, она пошла с заявлением в милицию.

- В квартиру, которую указала потерпевшая, выбыли оперативник и девушка-следователь. Дверь открыла 36-летняя хозяйка, тут же был ее 45-летний знакомый. Они вели себя неадекватно, по всей видимости, были еще пьяны или под воздействием веществ. Мужчина напал на милиционера, а женщина бросилась на следователя, затем схватила нож со стола и начала угрожать. Милиционер вызвал подмогу из РОВД, - сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Прибывшая группа задержания оперативно скрутила и гостя, и хозяйку квартиры, их вывели из квартиры и доставили в ИВС в наручниках. Уточняется, что и у горожанки, и у ее гостя есть неоднократные судимости.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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