После дождичка: Могилевчане насобирали майских подберезовиков прямо в городской черте

В Могилеве среди мая горожане начали замечать грибы в парках и на газонах. Фото: mogilevnews.by.

Из-за непонятной зимы в Беларуси появились первые подберезовики - задолго до начала грибного сезона [фото]

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«Подберезовики пошли после дождя», - сообщили ресурсу mogilevnews.by читатели. И в доказательство прислали фото свежесобранных в Могилеве грибов.

Семейку подберезовиков могилевчанка Юлия нашла неподалеку от областного Дома культуры. Однако «культурными» городские грибы специалисты не назовут ни за что! Наоборот, грибы, выросшие в пределах города, эпидемиологи чаще всего называют мутантами. И вот почему.

- Категорические нельзя собирать грибы на улицах города, в парке либо в пригороде. По строению и виду их, конечно, не отличишь от лесных собратьев, но в них накоплено огромное количество вредных веществ. Яд из них постепенно накопится в печени, и заболевание проявится внезапно, чрез годы, - предупредил о вреде тихой охоты в условиях города Евгений Мороз, научный сотрудник лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники Академии наук.

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