Минэнерго опроверг информацию о 100 инфицированных коронавирусом на БелАЭС: заболевшие есть, но меньше

Инфицированные коронавирусом на БелАЭС лечатся дома, так как болеют бессимптомно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сообщение «Росатома» о сотне инфицированных в Беларуси не подтвердили

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что, по заявлению главы «Росатома» Алексея Лихачева, в Островце коронавирус выявлен у 100 работников Белорусской АЭС - как у россиян, так и среди белорусов.

В Минэнерго такую информацию не подтвердили, пресс-служба ведомства сообщила уточненные данные.

Так, на вторник, 26 мая, в Миэнерго заявили, что коронавирус диагностирован у 18 работников Белорусской АЭС. А на самоизоляции как контакты 1-го уровня находится еще 81 работник атомной станции.

- Сотрудников БелАЭС с положительным тестом на коронавирус отправили по месту жительства, там они проходят лечение под контролем медиков. Известно, что заболевание у них протекает в легкой бессимптомной форме, - рассказали в Минэнерго.

Также в ведомстве уточнили, что все работы проходят в штатном режиме. А для нераспространения ковида на стройплощадке проводят профилактику, согласно всем поручениям правительства и рекомендациям Минздрава.

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