2020-05-26T17:14:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Минэнерго опроверг информацию о 100 инфицированных коронавирусом на БелАЭС: заболевшие есть, но меньше

Сообщение «Росатома» о сотне инфицированных в Беларуси не подтвердили
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Инфицированные коронавирусом на БелАЭС лечатся дома, так как болеют бессимптомно.Инфицированные коронавирусом на БелАЭС лечатся дома, так как болеют бессимптомно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что, по заявлению главы «Росатома» Алексея Лихачева, в Островце коронавирус выявлен у 100 работников Белорусской АЭС - как у россиян, так и среди белорусов.

В Минэнерго такую информацию не подтвердили, пресс-служба ведомства сообщила уточненные данные.

Так, на вторник, 26 мая, в Миэнерго заявили, что коронавирус диагностирован у 18 работников Белорусской АЭС. А на самоизоляции как контакты 1-го уровня находится еще 81 работник атомной станции.

- Сотрудников БелАЭС с положительным тестом на коронавирус отправили по месту жительства, там они проходят лечение под контролем медиков. Известно, что заболевание у них протекает в легкой бессимптомной форме, - рассказали в Минэнерго.

Также в ведомстве уточнили, что все работы проходят в штатном режиме. А для нераспространения ковида на стройплощадке проводят профилактику, согласно всем поручениям правительства и рекомендациям Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В первом энергоблоке БелАЭС закончили приемку ядерного топлива.

Также отдельным актом подтверждено его качество (подробности).

Когда начнет работать Белорусская АЭС в Островце?

Возможно, ее запустят уже в июле 2020 года (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: АЭС»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Уже с 1 июня готовим тазики: в Минске не стали дальше откладывать отключение горячей воды из-за коронавируса
Погода 27 мая в Беларуси: почти лето, до 23 градусов тепла и сильный ветер
Минэнерго опроверг информацию о 100 инфицированных коронавирусом на БелАЭС: заболевшие есть, но меньше
После дождичка: Могилевчане насобирали майских подберезовиков прямо в городской черте
Триллер в Столбцах: девушке укололи психотроп и изнасиловали, а когда в квартиру приехала милиция – на них напали
Олег Гайдукевич снимается с выборов, потому что считает себя самым серьезным политиком, и призывает голосовать за Лукашенко
Посол Италии: Мы бы хотели с 15 июня открыть границы для белорусских граждан
«Пила пиво с 34-летним знакомым»: в Лиде попала в аварию 15-летняя школьница
Лукашенко пообещал новшества в зарплатах для бюджетников, но подчеркнул: «Не чохом!»
Минские больницы, которые были перепрофилированы под лечение коронавируса, возвращаются к плановому режиму
В онкодиспансере Пинска кто-то забыл трость, а оказалось, что в палку вмонтирована… рапира
МАРТ обязал некоторые магазины продавать антисептики и маски
МАРТ заморозил рост тарифов на образование, транспорт и связь в Беларуси
Потенциальная кандидат в президенты Ковалькова пожаловалась в ЦИК на члена инициативной группы Лукашенко
Видеофакт. В Минске спасатели освободили мужчину, которого засыпало землей в колодце
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 мая 2020 года: еще 4 человека умерли от коронавируса и еще у 915 диагностирован COVID-19
В России упал еще один военный Ми-8, и снова весь экипаж погиб
Пьяная женщина с тремя детьми ночью попала в ДТП в Дзержинске
Лукашенко о необоснованном росте цен: Не надо рассуждений, что рынок все отрегулирует
На БелАЭС в Островце зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом
26 мая отключают отопление в детсадах, больницах и школах. Заканчивается самый долгий отопительный сезон
Выпили и пошли на крышу. Две подружки из Кобрина хотели сделать селфи, но одна из них попала в реанимацию
Тихановский снова провел пикет по сбору подписей. На этот раз в Слуцке
На звуковые сигналы не реагировала: могилевчанка прыгнула под поезд - она в реанимации
Велосипедист в Минске проигнорировал красный свет светофора и был сбит автомобилем