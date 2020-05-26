Погода 27 мая в Беларуси: почти лето, до 23 градусов тепла и сильный ветер

На улице будет тепло, но синоптики обещают дожди

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В Беларусь приходит лето. По крайней мере, на среду, 27 мая. В этот день синоптики обещают переменную облачность.

- Преимущественно по юго-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, - уточняют в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем в отдельных районах вероятны грозы и сильный ветер.

- Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, 4 - 9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, - конкретизируют в Белгидромете.

Ночью столбик термометра поднимется до 4 - 10 градусов выше нуля, а днем ожидается 17 - 23 тепла.