Уже с 1 июня готовим тазики: в Минске не стали дальше откладывать отключение горячей воды из-за коронавируса

Горячую воду в минских квартирах начнут отключать уже с 1 июня. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Только-только в Беларуси завершился самый длинный отопительный сезон, продлившийся 8 месяцев. Самыми последними остыли батареи в садах и больницах Минска, отопление там отключили 26 мая.

Позже в столице решили отключить и горячую воду: не в мае, а в июне. Хотя ранее ходили разговоры о том, что график отключения и вовсе перенесут на сентябрь.

Тем не менее на сайте Минсккоммунтеплосети опубликовали график отключения горячего водоснабжения в белорусской столице уже с 1 июня. Таким образом, несмотря на складывающуюся эпидситуацию, горячую воду уже по традиции отключили в весенне-летний период.

В ближайшие две недели коммунальники будут проверять трубы, подготавливаясь к скорому отопительному сезону. Авось эта зима будет со снегом!

Посмотреть полный список адресов, где и когда в Минске отключат воду, можно здесь.

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