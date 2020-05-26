2020-05-26T18:03:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Могилевчанин просил деньги в долг на развитие бизнеса, а сам тратил их в казино

Мужчина занимался ремонтами и за три года его долги составили 150 тысяч рублей
Настасья КОРСАК
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Мужчина занимался ремонтами и за три года его долги составили 150 тысяч рублейМужчина занимался ремонтами и за три года его долги составили 150 тысяч рублейФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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42-летний могилевчанин просил в долг у знакомых и некоторым даже отдавал деньги - но не всю сумму, а часть. С 2017 года оказался должен 150 тысяч рублей. Шесть человек, которые давали деньги взаймы, пошли в милицию.

Мужчина начал занимать у знакомых деньги около трех лет назад, тогда он бул индивидуальным предпринимателем и занимался ремонтом квартир. Деньги ему были нужны для развития бизнеса, покупки материалов и инструментов и ремонта машины. Но в милиции говорят, что большая часть всей суммы могла быть растрачена в игорных заведениях.

- Сначала мужчина обратился к товарищу с просьбой одолжить ему 15 тысяч долларов на несколько месяцев, однако в установленный срок принес лишь часть суммы. При этом подозреваемый уговорил дать ему взаймы еще несколько тысяч. Примерно такая же схема была отработана с другими потерпевшими, - рассказывают подробности в Октябрьском РОВД Могилева.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Беларуси предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Могилевчанин просил деньги в долг на развитие бизнеса, а сам тратил их в казино
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