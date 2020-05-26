2020-05-26T18:08:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ошмянах под машину попал 4-летний ребёнок

Он в присутствии матери выбежал на проезжую часть
Сергей Диндиков
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Место происшествия осмотрели следователи. Фото: t.me/skgovbyМесто происшествия осмотрели следователи. Фото: t.me/skgovby
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25 мая мать с 4-летним ребёнком выходили из магазина. Внезапно малыш выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. Тогда же по дороге двигалась другая машина. За рулём сидел 26-летний парень. Произошёл наезд на ребёнка, сообщает телеграм-канал следственного комитета.

Мальчик остался жив. Отделался лишь множеством переломов. Сейчас он госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает.

Место происшествия осмотрели следователи. Ими же назначены судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы. Сотрудники опросили очевидцев, сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Ошмянах под машину попал 4-летний ребёнок
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